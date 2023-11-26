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الإثنين 27 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

مصطفى محمد يشارك في تعادل نانت ولوهافر بالدوري الفرنسي

نانت ولوهافر
نانت ولوهافر
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شارك الدولي المصري مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي في تعادل فريقه سلبيا مع نظيره لوهافر، على ملعب "لابوجوار"، في الجولة الـ13 من منافسات الدوري الفرنسي.

وقدم مصطفى محمد أداءً رائعًا خلال الشوط الأول، وكان قريبًا من تسجيل هدف الفوز لفريقه في أكثر من مناسبة، ولكن تصدى حارس مرمى لوهافر ببراعة لأكثر من تسديدة له، وفي الشوط الثاني قل أداؤه ليخرجه المدرب في الدقيقة 60.

وحاول لوهافر أيضًا تسجيل هدف الفوز، ولكن محاولات الفريق الضيوف باءت بالفشل، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.

وبدأ نانت المباراة أمام لوهافر بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: لافونت.

خط الدفاع: دوفيرين - كومارت - كاستيليتو - بيير جابريل.

خط الوسط: دوجلاس أوجستو - بيدرو شيريفيلا - جاناجو.

خط الهجوم: مصطفى محمد - موسيس - سيمون.

بهذا التعادل، رفع فريق نانت رصيده نقطة ليحتل المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الفرنسي، فيما رفع لوهافر رصيده إلى 16 نقطة ليحتل المركز الثامن.
 

مصطفى محمد نانت لوهافر