المهن التمثيلية تعلن عن موعد صلاة جنازة الفنان طارق عبد العزيز

أعلن الفنان عزوز عادل عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية عن موعد صلاة جنازه الفنان طارق عبد العزيز، والتي سوف تكون ظهر الغد بمسجد الشرطة -الشيخ زايد.

كان قد رحل الفنان طارق عبدالعزيز عصر اليوم الأحد، عقب تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة داخل لوكيشن تصوير مسلسل “وبقينا اتنين”، وتم نقله على إثرها إلى مستشفى زايد التخصصي، عن عمر ناهز الـ55 عامًا.

وكان طارق عبد العزيز قد أجرى جراحة في القلب قبل 5 أشهر، في يونيو الماضي، ونشر صورة عقب نجاح العملية، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وعلق عليها قائلًا: اللهم لك الحمد دائما وأبدا.. تمت القسطرة الثانية وتركيب الدعامات بنجاح، وبطمن الجميع إني بخير الحمدلله، وبشكرهم على الدعاء ومحاولة الاطمئنان الدائم بكل الطرق، وللشكر قائمة لا تنتهي على رأسهم الجمهور الغالي المحب اللي ملأ الصفحات بالدعاء.