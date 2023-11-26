الدوري الإنجليزي.. راشفورد ومارسيال يقودان هجوم مانشستر يونايتد أمام إيفرتون

أعلن إريك تين هاج المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد، تشكيل لاعبيه الرسمي لمواجهة مضيفه إيفرتون، اليوم الأحد، ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستضيف إيفرتون المباراة على ملعبه "جوديسون بارك" فى السادسة والنصف مساء، في إطار منافسات الجولة الثالثة عشرة من البريميرلييج.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد ضد إيفرتون كالتالى:

حراسة المرمى: أونانا.

خط الدفاع: فيكتور ليندلوف - ديوجو دالوت - هاري مجواير - لوك شو.

خط الوسط: مايانو - سكوت مكتوميناي - برونو فيرنانديز.

خط الهجوم: أليخاندرو جرناتشو - ماركوس راشفورد - أنتوني مارسيال.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 21 نقطة، فيما يأتي إيفرتون في المركز التاسع عشر (قبل الأخير) برصيد 4 نقاط، بعد خصم 10 نقاط من رصيده، بسبب مخالفات مالية.

