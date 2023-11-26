خبير: التحول الرقمي من الركائز الأساسية ضمن استراتيجية مصر

قال سعيد عبدالرحمن الشهراني، استشاري تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، إن التحول الرقمي يعد إحدى الركائز الأساسية ضمن استراتيجية مصر، حيث تعمل الدولة على ترسيخ وتسخير التكنولوجيا من أجل تحقيق المستهدفات البيئية والاقتصادية، ودعم الجهود الوطنية الخاصة بالتنمية.

وأضاف “الشهراني”، في مداخلة هاتفية عبر قناة “النهار”، أن الدولة المصرية أطلقت استراتيجية التحول الرقمي لتتبنى مسارًا علميًا وعمليًا نحو تحويل الخدمات الحكومية والنظام البيئي المجتمعي إلى نظام رقمي دون تدخل عنصر بشري لتقديم الخدمات الحكومية بشكل أسرع.

وأوضح أن الدولة المصرية أطلقت استراتيجيات عديدة تؤكد احترامها للدمج، فمنها استراتيجية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والمرأة، والشباب، والمجتمع المدني، كما أعطت أهمية خاصة لتطوير ودمج سكان المناطق المطورة بديل العشوائيات ومناطق المحافظات الحدودية والمناطق الريفية.

وأكد أن التحول الرقمي يحتاج بنية تحتية وتكلفة لتقديم الخدمة بشكل مناسب؛ وهو ما يُشجع العملاء لربطهم بالشبكة الرقمية.