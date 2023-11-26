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الإثنين 27 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

الوطنية للإعلام: انطلاق فعاليات الدورة التدريبية لتنمية المهارات الإعلامية للواعظات والباحثات الشرعيات

الهيئة الوطنية للاعلام
الهيئة الوطنية للاعلام
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انطلقت  اليوم الأحد  فعاليات  الدورة التخصصية لتنمية المهارات الإعلامية لدى  الواعظات والباحثات الشرعيات بمقر الهيئة الوطنية للإعلام، وذلك فى إطار التعاون المثمر بين  الهيئة الوطنية للإعلام   والأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية، ووزارة الأوقاف.

تشارك  الوطنية للإعلام في التدريب العملي على فنون الإلقاء واكتساب مهارات الحديث بالراديو والتليفزيون، بهدف صقل المهارات الإعلامية لديهن  وتمكينهن  من إيصال رسالة إعلامية صحيحة عن وسطية تعاليم الدين الإسلامي الحنيف،  والتأكيد على قيم التسامح والمحبة وقبول الآخر في مواجهة الأفكار المتطرفة التي تدعو إلى العنف والإرهاب، وتسهم بشكل إيجابي في تجديد الخطاب الديني.

وأضافت الهيئة أن نجاح تنظيم تلك الدورات التدريبية   للمتميزين من الأئمة والواعظات والباحثات الشرعيات  يعد نقلة متميزة في الأداء الدعوي والإعلامي، والعمل على إيجاد نماذج شبابية إسلامية جيدة تتحلى بالوسطية والاعتدال والفهم لصحيح الدين.

وتابعت: يتم التدريب من  خلال معهد الإذاعة والتليفزيون  على  فنون الإلقاء والمهارات اللغوية في العمل الإعلامي والتدريب على أسلوب الإقناع بالصوت واكتساب مهارات الحديث والارتجال، وتدريب عملي على المقابلة التليفزيونية  والتعرف على أشكال البرامج والمداخلات والمناظرات  ، كما تعقد العديد من ورش العمل والتطبيق العملي داخل ستديوهات الوطنية للإعلام.

وتضم  الدورة التدريبية  ( ٣٠ ) من الواعظات والباحثات الشرعيات وتستمر فعالياتها حتى الأربعاء ٦ / ١٢ / ٢٠٢٣

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الهيئة الوطنية للإعلام دار الإفتاء المصرية مهارات الحديث بالراديو