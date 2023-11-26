محافظ أسوان يكلف السكرتير العام بتفقد وبحث شكوى أهالى المحمودية

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، فور ورود شكوى مصورة على الواتس الخاص به، بشأن تضرر أهالى منطقة المحمودية من تراكم مياه الصرف الصحى فى الحديقة العامة، بجوار عمارات القاهرة للمقاولات، المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام بالقيام بالمعاينة الميدانية على أرض الواقع، وتفقد المنطقة لبحث أسباب الشكوى وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتعامل معها وحلها بالشكل المطلوب مع ضرورة إعداد تقرير مفصل عنها وعرضه على المحافظ شخصيًا للتأكيد على تلبية الشكوى على الوجه الأكمل.

وخلال الجولة الميدانية قامت المهندسة فاطمة إبراهيم على بإستدعاء مسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى، ومديرى المخلفات الصلبة والحدائق، ونائب رئيس المدينة، فضلًا عن رئيس الحى، مشددة على سرعة توفير سيارة كسح لشفط كافة كميات المياه المتراكمة بالحديقة، مع البدء فورًا فى الدفع بالأطقم الفنية والمعدات اللازمة لإزالة وصلة قديمة لخط مياه شرب، بالإضافة إلى إصلاح الكسور وتنفيذ أعمال التطهير والتسليلك الخاصة بغرفة التفتيش وخط الصرف الصحى بالعمارة رقم 5 بالمنطقة.

كما وجهت السكرتير العام بسرعة تهذيب الأشجار وإعادة تأهيل ورفع كفاءة وزيادة المسطحات الخضراء مع إزالة ورفع تراكمات القمامة والمخلفات والأتربة وتنفيذ أعمال النظافة العامة بالحديقة لإضفاء المظهر الحضارى والجمالى ولتؤدى الحديقة دورها المطلوب فى إيجاد متنفس ترفيهى وصحى مناسب للمواطنين ولا سيما ولأهالى منطقة المحمودية.

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