رئيس المركز الكاثوليكي للسينما ناعيا طارق عبدالعزيز: فقدنا فنانا محترما ومبدعا

نعى الأب بطرس دانيال، رئيس المركز الكاثوليكي للسينما، الفنان طارق عبدالعزيز، الذي توفي مساء اليوم الأحد، وذلك إثر أزمة قلبية مفاجئة.

ونشر الأب بطرس دانيال على حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عدة صور تجمعه مع الفنان طارق عبد العزيز أثناء تكريمه بالمركز الكاثوليكي للسينما معلقا: "فقد الوسط الفني فنانا محترماً ومبدعاً، الفنان طارق عبد العزيز، لذا نطلب له الرحمة والمغفرة من الله والعزاء لذويه ومحبيه".

وكان الفنان طارق عبدالعزيز، قد أجرى جراحة في القلب خلال يونيو الماضي، وكتب على حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": اللهم لك الحمد دائما وأبدا، تمت القسطرة الثانية وتركيب الدعامات بنجاح، وبطمن الجميع إني بخير الحمد لله، وبشكرهم على الدعاء ومحاولة الاطمئنان الدائم بكل الطرق.

يعد مسلسل "أعمل ايه" آخر أعمال الفنان طارق عبد العزيز، الذي عرض في سبتمبر 2022، وتدور أحداثه في اطار درامي اجتماعي، حول قصة أب له أربعة بنات متزوج من مديرة مدرسة، ووالدته سيدة ريفية قوية ولكنها تحمل مشاعر عاطفية أيضا.

المسلسل من بطولة الفنانين: خالد الصاوي، وصابرين، وهناء الشوربجي، وطارق عبد العزيز، وندى بسيوني، وهدى الإدريسي، وصبري عبد المنعم، وأحمد والي، ونور إيهاب، وإيمي الجندي، وريهام الشنواني، وأحمد جمال سعيد، ومحمد مهران، وندى بسيوني، وبيلار أحمد سامي، من تأليف محمد الحناوي، وإخراج أحمد عبدالحميد.