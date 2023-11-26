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الإثنين 27 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

المصري البورسعيدي يواصل تدريباته لمواجهة إنبي

تدريبات المصري
تدريبات المصري
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استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي تدريباته اليوم الأحد استعدادًا للمواجهة القوية التي يخوضها ضد نظيره إنبي في إطار مباريات الجولة السابعة من بطولة دوري نايل.
واقترب ثلاثي المصري البورسعيدي المصاب باهر المحمدي وفرانك إيتوجا وإيزي إيميكا من العودة لصفوف الفريق استعدادًا للمباراة القادمة أمام إنبي ضمن منافسات دوري نايل.
ومنح الجهاز الفني اللاعبون راحة سلبية بعد الفوز الكبير على تليفونات بني سويف بخمسة أهداف خلال المباراة التي جمعت بين الفريقين قبل أن يعود الفريق البورسعيدي إلى تدريباته اليوم الأحد من جديد. 

البورسعيدي إنبى المصري البورسعيدي دوري نايل باهر المحمدي