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الإثنين 27 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

كأس الكونفدرالية.. فيوتشر يفوز على سوبر سبورت بهدف

فيوتشر
فيوتشر
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حقق فريق الكرة الأول بنادي مودرن فيوتشر، فوزا بهدف، أمام نظيره سوبر سبورت الجنوب أفريقي، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، على استاد السلام.

ونجح فيوتشر، في تسجيل هدف اللقاء الوحيد عن طرق غنام محمد، في الدقيقة 76 من عمر اللقاء.

واستضاف مودرن فيوتشر، نظيره سوبر سبورت الجنوب أفريقي، فى إطار مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية.

وبدأ فيوتشر اللقاء بالتشكيل الذي جاء  على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جنش

خط الدفاع: عمر كمال ، علي الفيل ، خالد رضا ، باسم علي.

خط الوسط: غنام محمد ، باباتوندي بيلو،  ، ناصر ماهر.

مودرن فيوتشر سوبر سبورت الكونفدرالية الأفريقية