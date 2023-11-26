بالفيديو.. أمجد الحداد: حقن "البرد" تضعف المناعة وقد تؤدي إلى الوفاة

حذر الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، من الحقن المعروف باسم حقن "البرد أو الكوكتيل أو الثلاثة فى واحد أو حقنة هتلر"، مؤكدًا أنها كارثية وقد تؤدي للوفاة في بعض الأحيان، وتضعف المناعة وتصيب الكلى.

وتابع استشاري الحساسية والمناعة، خلال حوار مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج "البيت"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الأحد: "ما يحدث بعد الحقن يؤدى هذا إلى ارتياح وهمي، بدون علاج، فالفيروسات لا تعالج نهائيا بالمضادات الحيوية، فبالتالى المريض معرض لصدمة حساسية خطيرة جدا وقد يؤدى الوفاة".

وأوضح: "المضاد الحيوي يضعف المناعة ويؤدى إلى موت البكتريا النافعة والضارة فى الجسم على حد سواء، كما أنه لا يقوم بأى دور فى علاج العدوى الفيروسية، وبالتالى نحذر من أخذ هذه الحقن دون استشارة الطبيب وتحديد العلاج اللازم".