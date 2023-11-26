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الإثنين 27 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

بعد 5 أشهر من خضوعه لعملية بالقلب.. تفاصيل وفاة الفنان طارق عبدالعزيز

طارق عبدالعزيز
طارق عبدالعزيز
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رحل الفنان طارق عبدالعزيز عصر اليوم الأحد، عقب  تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة داخل لوكيشن تصوير مسلسل “وبقينا اتنين”، وتم نقله على إثرها إلى مستشفى زايد التخصصي، عن عمر ناهز الـ55 عامًا. 

وكان طارق عبد العزيز قد أجرى جراحة في القلب قبل 5 أشهر، في يونيو الماضي، ونشر صورة عقب نجاح العملية، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وعلق عليها قائلًا: اللهم لك الحمد دائما وأبدا.. تمت القسطرة الثانية وتركيب الدعامات بنجاح، وبطمن الجميع إني بخير الحمدلله، وبشكرهم على الدعاء ومحاولة الاطمئنان الدائم بكل الطرق، وللشكر قائمة لا تنتهي على رأسهم الجمهور الغالي المحب اللي ملأ الصفحات بالدعاء.

وتابع: وللصحافة المصرية في تحري الدقة قبل النشر، ولبيتنا الكبير نقابة المهن التمثيلية بداية من د/ اشرف زكي مرورًا بالعزيزة نهال عنبر اللي بذلت أقصى جهد لتذليل أي عقبات، ومفيش انتهاء لأن القائمة لا تنتهي".

وأضاف: وشكرًا مش هتوفي حقوق ناس تانية عارفين نفسهم منهم أهلي وأسرتي وأصدقاء الجامعة وأولادهم، شكرًا للحبيب الغالي أخويا محمد رياض اللي ربنا جعله سبب في التعافي والوقفة دي". 

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