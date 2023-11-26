أستاذ اقتصاد منزلي تحذر من شراء هذه السلع عبر فيزا المشتريات.. فيديو

قالت الدكتورة روضة حمزة، أستاذ الاقتصاد المنزلي، إن فيزا المشتريات تعتبر سلاح ذو حدين، لافتا إلى أن ميزتها يمكن شراء السلع عبر التقسيط على دفعات وليس مدى طويل، كما أنها تعمل على توفير مالى عبر برامج النقاط.

وأضافت أستاذ الاقتصاد المنزلي، خلال حوار مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج "البيت"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الأحد: "فيزا المشتريات فى حال التراكمات، فبالتالى تصبح مديون طوال الوقت فى حال الشراء للسهولة حتى فى المبالغ البسيطة، ويفضل شراء السلع الأساسية فقط من فيزا المشتريات، يعنى المفروض ألا اشترى الطعام والسلع الاستهلاكية والأطعمة منها".

وأوضحت: "عند الشراء لابد من النظر إلى الجودة فى السلع المعمرة التى تستمر وقت طويل، وكذلك التى لديها متابعة صيانة وقطع غيار متوفرة، وأيضا قرب مسافة حتى لا يحدث تكاليف زيادة فى النقل، وهذه الأمور لابد من دراستها جيدا قبل الشراء".



