نائبة محافظ أسوان تتفقد فعاليات المنصة التعليمية الإلكترونية بمدرسة محمد مكاوى يعقوب للغات

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان فى إطار الجهود المبذولة لدعم وتطوير المنظومة التعليمية، الدكتورة غادة أبو زيد نائب محافظ أسوان، يرافقها فريق عمل وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات ضمن مشروع التحول الرقمى من أجل التنمية المستدامة فى مصر، وذلك لتفقد مدرسة محمد مكاوى يعقوب للغات، بحضور عبد الكريم لطفى مدير التربية والتعليم، ومسئولى التعليم.

وقد أستهلت نائبة المحافظ جولتها بتفقد فعاليات المنصة التعليمية الإلكترونية والتى أطلقتها محافظة أسوان ومديرية التربية والتعليم بها مع وزارة الاتصالات لطلاب الصف الرابع الإبتدائى، مع التعرف على طريقة التسجيل بالمنصة وآليات العمل فيها، وأيضًا معرفة المدارس المشاركة فيها، والتى تضم حاليًا 5 مدارس على مستوى جميع الإدارات التعليمية.

وقد أكدت الدكتورة غادة أبو زيد على أهمية دور هذه المنصة الإلكترونية فى إيجاد الحلول المناسبة لسد العجز بين المدرسين فى بعض التخصصات، بجانب دورها الفعال فى تحقيق للتواصل المباشر بين الطلاب والمعلمين ذوى الخبرة، موجهة بضرورة المتابعة المتواصلة ودعم وسائل الإتصال وخدمات الإنترنت لضمان تعميم المنصة لتشمل كافة المدارس.

وخلال تفقدها للفصول الدراسية حرصت غادة أبوزيد على الإطمئنان على سير العمل ورصد وتلبية المطالب والإحتياجات اللازمة لتهيئة المناخ المناسب أمام الطلاب لتحقيق التحصيل الدراسى المطلوب.

وشددت على أهمية المتابعة الدورية لنسب الحضور والغياب، مع الإهتمام بالنظافة العامة وتنفيذ أعمال الصيانة الدورية اللازمة للمقاعد والأبواب والنوافذ، وأيضًا دورات المياه وغيرها من المرافق بالمدرسة.

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