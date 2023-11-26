بينهم 39 طفلا .. أسماء الدفعة الثالثة من المعتقلين ضمن صفقة التبادل

أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، أسماء الدفعة الثالثة من المعتقلين الأطفال، الذين سيتم الإفراج عنهم، مساء اليوم الأحد، ضمن بنود اتفاق "الهدنة الإنسانية"، وعددهم (39).
وجائت الأسماء كالتالي:
1. سلطان سامر محمود سرحان / القدس
2. قسام إياد أحمد أعور / القدس
3. محمد أحمد محمود أعور / القدس
4. نصر الله إياد أمجد اعور / القدس
5. خليل أحمد خليل أعور / القدس
6. أمين محمد امين عباسي / القدس
7. مصطفى محمد ابراهيم عباسي / القدس
8. أحمد قادري محمود شيحه / القدس
9. سمير سامر سمير بختان / القدس
10. محمد عبوده حسن غيث / القدس
11. موسى حميدان فضل محتسب / القدس
12. ايهم عدنان صبحي شاعر / القدس
13. ريان عدنان حسن عتيق / القدس
14. مالك مراد خالد بوجة / القدس
15. محمد ابراهيم محمد عبد الجبار / القدس
16. نشات باسم طالب دوابشة / القدس
17. يوسف فواز فايز برقان / القدس
18. نور الدين زياد راشد قواسمي / القدس
19. غنام موسى غنام أبو غنام / القدس
20. حسن ياسر حسن ياسر / القدس
21. عبد الرحمن عامر فخري الزغل / القدس
22. محمود نمر عيد عطا / رام الله
23. عمر عماد حسن عطشان / رام الله
24. عبادة حسام أحمد خليل / رام الله
25. خليل محمد بدر زماعرة / الخليل
26. حسن وليد جمال صبارنة / الخليل – حلحول
27. زيد نعيم شحدة عرعر / الخليل
28. عمار محمود يوسف ثوابتة / بيت لحم
29. يزن عامر علي صباح / بيت لحم
30. موسى مهند موسى الوريدات / اريحا
31. موعد عمر عبد الله الحاج / اريحا
32. أسامة نايف اسامه مرمش / نابلس
33. ابراهيم مؤيد إبراهيم ظافر / طولكرم
34. عمر شاكر سهيل محاجنة / طولكرم
35. عدنان حازم عدنان عيد / طولكرم.
36. أحمد عطية أحمد العديني / قلقيلية
37. مجد رائد مسعود فريحات / جنين.
38. وحيد اسماعيل جميل صبيح / جنين
39. علاء فتحي عبد الهادي أبو سنيمة / رفح.
وكانت سلطات الاحتلال، أفرجت الجمعة، عن الدفعة الأولى والتي تضم 24 امرأة و15 طفلا، والليلة الماضية أفرجت عن الدفعة الثانية وعددهم (39)، منهم 6 سيدات و33 طفلا.
ويأتي إطلاق سراح المعتقلات والمعتقلين الأطفال ضمن "الهدنة الإنسانية"، التي دخلت حيز التنفيذ في قطاع غزة أمس الجمعة، بعد عدوان إسرائيلي تواصل منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وأسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألف مواطن، بينهم 6150 طفلا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، وتستمر لمدة أربعة أيام قابلة للتمديد، يتخللها الإفراج عن عدد من المعتقلات، والمعتقلين الأطفال من سجون الاحتلال، وإدخال مساعدات إغاثية وكميات من الوقود.