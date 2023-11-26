مصرع شخص فى حادث تصادم سيارة علي طريق كفر الروك بالدقهلية

لقي شخص مصرعه بمحافظة الدقهلية اليوم، اثر حادث تصادم سيارة ملاكي بشجرة علي طريق كفر الروك مركز السنبلاوين وجري نقل الجثة الي مشرحة مستشفى السنبلاوين العام تحت تصرفات النيابة العامة.

تلقي اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا للعميد أيمن بدري، مأمور مركز شرطة السنبلاوين من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بشجرة علي طريق كفر الروك مركز السنبلاوين ووفاة قائد السيارة.

انتقلت علي الفور سيارة الإسعاف وضباط وحدة مباحث مركز شرطة السنبلاوين بقيادة الرائد محمد الهلالي، رئيس المباحث، الي مكان الحادث وبالفحص تبين إصطدام سيارة ملاكي بشجرة على طريق كفر الروك.

أسفر الحادث عن وفاة قائد السيارة ويدعي "السعيد حسن اسماعيل"، 58 عامًا، ومقيم بقرية كفر الروك.

جري نقل الجثة الي مشرحة مستشفى السنبلاوين العام تحت تصرف النيابة لحين التصريح بالدفن، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة.