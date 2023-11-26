المؤبد لـ"عاطل" قتل شاب اتكأ على دراجته في المنصورة

قضت محكمة جنايات المنصورة "الدائرة الثامنة" بالسجن المؤبد لعاطل وذلك بعد قيامه بقتل شاب بمنطقة الدراسات بمدينة المنصورة محافظة الدقهلية، بعد مشادة كلامية بينهما.

صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر بدوي سنجاب، رئيس الدائرة، والمستشار محمد حسن عاشور، والمستشار محمد صلاح البرعي، والمستشار مصطفى محمود محمد، وسكرتارية محمد عبدالهادي، وطارق عبداللطيف، في القضية رقم 3964 لسنة 2023 جنايات قسم ثان المنصورة والمقيدة برقم 486 لسنة 2023 كلي جنوب المنصورة.

كان المستشار أكرم سرحان، رئيس النيابة الكلية القائم بعمل المحامي العام لنيابة جنوب المنصورة الكلية في ذلك الوقت، قد أحال المتهم "السيد.م.م.ع"، وشهرته "فرخة" الىمحكمة الجنايات المختصة لأنه في يوم 7/4/2023 بدائرة قسم ثان المنصورة- محافظة الدقهلية، قتل المجني عليه "محمد محمد نجيب" عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتله وأعد لذلك الغرض "مطواه" وما أن ظفر به حتى سدد له طعنة واحدة بذلك السلاح أستقرت بالصدر فخارت قواه وسقط أرضًا وفاضت روحه الى بارءها محدثًا اصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته قاصدًا من ذلك إزهاق روحه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

كما تضمن امر الإحالة اتهامه بحيازة سلاح ابيض"مطواة" بغير ترخيص.

وأدلى محمود أحمد شوقي، 24 عامًا صاحب كافيه بمنطقة الدراسات بشهادتة أمام النيابة العامة انه حال تواجده بحانوته رفقة المجني عليه المتوفي نشبت مشادة كلامية بين المجني عليه والمتهم على أثرها أحضر المتهم "مطواة" وقام بالتعدي على المجني عليه بأن سدد له طعنة استقرت بالصدر وأحدثت إصابته واودت بحياته.

كما أدلى الرائد محمود سليم، معاون مباحث قسم شرطة ثان المنصورة بشهادته أن تحرياته السرية دلته على صحة ارتكاب المتهم جريمته على نحو ما شهد به الأول.

وأردف أنه تمكن من ضبط المتهم والسلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة "مطواة" وقصد المتهم ازهاق روح المجني عليه وذلك بعدما سند المجنى عليه على موتوسيكل خاص بالمتهم.