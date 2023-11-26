أحمد وفيق ينعي طارق عبد العزيز بكلمات مؤثرة

نعى الفنان أحمد وفيق الفنان طارق عبد العزيز الذي رحل اليوم الأحد إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة.

وكتب "وفيق" عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "مع السلامة حبيبي .. وجعني فراقك يا صاحبي ..رحل الجميل طارق عبد العزيز .. الي اللقاء يا غالي، وانا لله وانا اليه راجعون".

شارك الراحل طارق عبد العزيز، ضمن فريق عمل مسلسل “بقينا اتنين”، المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة وهو بطولة شريف منير، رانيا يوسف، ميمى جمال، يوسف عثمان، طارق عبدالعزيز، تامر فرج، مروة عبد المنعم، عزة لبيب، ياسر الطوبجى، نانسى هلال، عزت زين، نبيل علي ماهر، عمر طلعت زكريا وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أمانى التونسى، وإخراج طارق رفعت، وإنتاج كريم أبو ذكرى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية، وتدور أحداثه حول العلاقات الأسرية والزواج، ويتطرق لصدمة ما بعد الطلاق، وما يتعرض له شركاء الحياة بعد الانفصال من صدمات ومراحل نفسية ومواقف اجتماعية وحياتية تؤثر عليهم.