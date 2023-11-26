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الإثنين 27 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الدوري الفرنسي.. التعادل يسيطر على أجواء الشوط الشوط الأول بين نانت ولوهافر

لوهافر ونانت
لوهافر ونانت
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سيطر التعادل السلبي على أحداث الشوط الأول بين لوهافر ونانت، المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري مصطفى محمد، في المباراة التي تقام اليوم في إطار منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الفرنسي.

قدم مصطفى محمد أداءً رائعًا خلال الشوط الأول، وكان قريبًا من تسجيل هدف الفوز لفريقه في أكثر من مناسبة، ولكن تصدى حارس مرمى لوهافر ببراعة لأكثر من تسديدة له.

وحاول لوهافر أيضًا تسجيل هدف الفوز، ولكن محاولات الفريق الضيوف باءت بالفشل، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.

ويستضيف ملعب "لابوجوار"، واعتمد أريستوي على الدولي المصري مصطفى محمد لقيادة الهجوم إلى جانب موسيس وسيمون.

وبدأ نانت المباراة أمام لوهافر بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: لافونت.

خط الدفاع: دوفيرين - كومارت - كاستيليتو - بيير جابريل.

خط الوسط: دوجلاس أوجستو - بيدرو شيريفيلا - جاناجو.

خط الهجوم: مصطفى محمد - موسيس - سيمون.

ويحتل نانت المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 14 نقطة، فيما يأتي فريق لوهافر في المركز السابع برصيد 15 نقطة.

مصطفى محمد الدوري الفرنسي لوهافر