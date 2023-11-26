الجزيري ومنسي وسامسون يدعمون دكة بدلاء الزمالك أمام أبوسليم الليبي

اختار معتمد جمال مدرب الزمالك، دكة بدلاء فريقه في مواجهة أبوسليم الليبي، مساء اليوم الأحد، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وضمت كل من، عبد الرحمن نفاد ومحمد طارق وأحمد زكي وحاتم سكر وعمر جابر ومحمد أشرف روقا وسيف الدين الجزيري وناصر منسي وسامسون أكينيولا.

كان التشكيل الأساسي قد ضم كل من :

حراسة المرمى : محمد عواد

خط الدفاع : محمد عبد الشافي - محمد عبد الغني - حمزة المثلوثي .

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - عمرو السيسي - سيد عبد الله " نيمار" - إبراهيما نداي.

خط الهجوم : أحمد مصطفى "زيزو" - يوسف أوباما - محمود عبد الرازق " شيكابالا" .

ويعاني الزمالك فنيا في لقاء اليوم نظرا لوجود عدد كبير من الإصابات بالفريق، وأبرزهم، محمود الونش ومحمود علاء وعبدالله جمعة وحسام عبدالمجيد ومصطفي شلبي، بالإضافة لإيقاف الثلاثي أحمد فتوح ومصطفي الزناري ومحمد صبحي بقرار من الإدارة لمدة شهر بعد خروجهم للسهر ليلة مباراة الزمالك وزد بمسابقة الدوري الممتاز.