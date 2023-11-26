ياسر صادق ناعيا طارق عبدالعزيز: فقدت الأسرة الفنية إنسان نبيل وصديق وفي

نعى الفنان ياسر صادق، رئيس المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية السابق، الفنان طارق عبد العزيز، الذي توفي مساء اليوم الأحد، إثر أزمة قلبية.

وقال صادق: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. فقدت الأسرة الفنية فنان قدير وإنسان نبيل وصديق وفي.. ألف رحمة ونور عليك يا صاحبي في جنة الخلد بإذن الله".

كان الفنان طارق عبدالعزيز، قد أجرى جراحة في القلب خلال يونيو الماضي، وكتب على حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": “اللهم لك الحمد دائما وأبدا، تمت القسطرة الثانية وتركيب الدعامات بنجاح، وبطمن الجميع إني بخير الحمد لله، وبشكرهم على الدعاء ومحاولة الاطمئنان الدائم بكل الطرق، وللشكر قائمة لا تنتهي على رأسهم الجمهور الغالي المحب اللي ملأ الصفحات بالدعاء، وللصحافة المصرية في تحري الدقة قبل النشر، ولبيتنا الكبير نقابة المهن التمثيلية بداية من أشرف زكي مرورًا بالعزيزة نهال عنبر اللي بذلت أقصى جهد لتذليل أي عقبات، ومفيش انتهاء لأن القائمة لا تنتهي".