لبحث مستجدات إنشاء المقر الجديد.. وزير الرياضة يلتقي سكرتير عام الاتحاد الإفريقي "كاف"

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بمركز التعليم المدنى بالجزيرة، اليوم الأحد، فيرون موسينجو السكرتير العام للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وذلك لبحث المستجدات الخاصة بأنشاء مقر جديد للاتحاد الافريقي لكرة القدم بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأشار “صبحي” انه طبقا لتوجيه ودعم الدولة المصرية لمقر الكاف بجمهورية مصر العربية ودعم القيادة السياسية والحكومة المصرية يتم استبدال مقر الكاف فى ٦ أكتوبر بمقر جديد بالعاصمة الإدارية الجديدة مع التأكيد على ان مصر دولة المقر وهي قبلة افريقيا ومن أهم دول الاتحاد الافريقي لكرة القدم.

وأضاف وزير الشباب والرياضة أن الحكومة المصرية تقف وتدعم بكل الطرق لخطط الكاف من أجل الارتقاء بمنظومة كرة القدم الأفريقية، مشيدا بالتطور الملحوظ والكبير الذي طرأ على كرة القدم الافريقية فى الآونة الأخيرة.

وأوضح الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن المقر الجديد للاتحاد الافريقي والمزمع اقامته سيكون علامة مميزة فى العاصمة الإدارية الجديدة والتى تم تنفيذها فى ظل قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي يولى بصفة خاصة اهتمام كبير بالرياضة الافريقية وتطويرها.

كما تم الاتفاق على إبرام وثيقة ثلاثية بين وزارة الشباب والرياضة والاتحاد الأفريقي لكرة القدم وشركة العاصمة الإدارية الجديدة مالكة الأرض الخاصة بالمقر الجديد للاتحاد الافريقي لكرة القدم والتى ستتولى تنفيذ وإنشاء المقر الجديد للاتحاد.