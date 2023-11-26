منذ 7 أكتوبر.. الاحتلال يعتقل 3200 فلسطيني من الضفة الغربية

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأحد، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت نحو 3200 فلسطيني من الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس المحتلة، منذ بدء العدوان على الشعب الفلسطيني، في السابع من أكتوبر الماضي.

وأوضحت الهيئة في بيان صحفي، أن عدد المعتقلين في سجون الاحتلال وصل إلى أكثر من 7 آلاف أسير، بينهم أكثر من 200 طفل ونحو 78 أسيرة، ومئات المرضى والجرحى، بعضهم بحاجة إلى تدخل طبي عاجل.

وأشارت إلى أن الاحتلال اعتقل 41 صحفيا منذ السابع من أكتوبر، تبقى منهم رهن الاعتقال 29 صحفيا.

ولفتت إلى أنه ارتقى في سجون الاحتلال بعد السابع من أكتوبر، ستة معتقلين هم: (عمر دراغمة من طوباس، وعرفات حمدان من رام الله، وماجد زقول من غزة، وشهيد رابع لم تعرف هويته، وعبد الرحمن مرعي من سلفيت، وثائر أبو عصب من قلقيلية).

يذكر أن قوات الاحتلال صعّدت من عمليات الاعتقال منذ بدء العدوان، التي يرافقها عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، إلى جانب تخريب وتدمير منازل المواطنين، والاعتداءات بالضرب المبرّح على عائلات المعتقلين، وذلك إلى جانب جريمة الإعدامات الميدانية المتواصلة.