الكرملين: الغرب يحاول إزاحة روسيا من قره باغ

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف، إن الساسة الغربيين يحاولون إزاحة روسيا من منطقة إقليم قره باغ.

وأكد بيسكوف- تعليقا على تصريحات الساسة الغربيين حول أهمية طرد قوات حفظ السلام الروسية من إقليم قره باغ، وقطع العلاقات بين روسيا وأرمينيا، حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم /الأحد/- أنه لا يمكن لأي بلد سوى روسيا ضمان السلم والاستقرار في المنطقة.

وأضاف: "بعض الدول تواصل محاولاتها لزعزعة الاستقرار في قره باغ، وهذا ما أدى إلى أن الجانب الأذربيجاني أعلن رسميا أنه لا يمكن لعدد من هذه الدول المطالبة بأي دور للوساطة; لأنها اتخذت موقفا أحادي الجانب".

وتابع: "المطالبة بأي شيء بعد أن وقفت موقفا أحادي الجانب أمر مستحيل وغير مناسب.. أما محاولات طردنا من هناك، فنعرف ذلك، ولكن لا يمكن لأحد أن يعلب دور الضامن للسلام والاستقرار في المنطقة إلا روسيا المستمرة في بذل الجهود اللازمة لذلك".