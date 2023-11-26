أطفال مكتبة مصر الجديدة تبعث برسالة تضامن مع لأطفال غزة

بعث أطفال مكتبة مصر الجديدة للطفل، رسالة تضامن للشعب الفلسطيني، من خلال ورش عمل بالرسم، عبر فيها كل طفل عن رأيه بالرسم ورفضه لكل الممارسات الإسرائيلية من منطلق رؤيته الشخصية.

قال الدكتور نبيل حلمى رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة، بالفنون تضامن أطفال مكتبة مصر الجديدة للطفل مع أطفال فلسطين ضد الانتهاكات الإسرائيلية التى يمارسها بلا رحمة او هوادة.

كما نظم ورشة حكى قدمها شريف محمد رمضان مدرب بالاتحاد العام للكشافة بالتحدث مع الأطفال عن قضية فلسطين ومايحدث هناك لما يتوافق مع عقولهم وقدرتهم على استيعاب مايحدث، كما قام الاطفال بأنشطة فنية عبارة عن رسم لوحات للتضامن ودعم القضية الفلسطينية.

وأوضح الدكتور نبيل حلمى رئيس مجلس ادارة جمعية مصر الجديدة، أن احدى الرسومات لوحة تتضمن علم مصر بجوار علم فلسطين، وأسفلها عبارة مصر..فلسطين إيد واحدة، وصورة أخرى علم فلسطين فوق الرؤس ورسم علم فلسطين على.

كما قام الاطفال برسم جدارية يبلغ ابعادها مترين * متر ونصف، تضم رسومات تعبر عن الوضع الراهن في فلسطين.

IMG-20231126-WA0014

IMG-20231126-WA0013

IMG-20231126-WA0012