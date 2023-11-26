زوج ينهي حياة زوجته الحامل بـ25 طعنة في الغربية

تخلص زوج من زوجته بـ25 طعنة بسلاح أبيض “سكين” وهي حامل، ثم قام بذبحها، وجاري نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى المنشاوي بطنطا تحت إشراف النيابة العامة، لإنهاء تصريح الدفن.

كانت مستشفى سمنود المركزي بمحافظة الغربية استقبل فتاة في العقد الثاني جثة هامدة ومقيمة بقرية الراهبين بدائرة مركز سمنود، وتوجد شبهة جنائية في الوفاة وجرى نقلها بواسطة سيارة إسعاف إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى المنشاوي تحت إشراف النيابة العامة.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية برئاسة الرائد أحمد دبيس رئيس مباحث مركز شرطة سمنود وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الواقعة بقرية الراهبين بدائرة مركز سمنود، وتبين مصرع زوجة تدعى “رانيا.ق” 27 عاما، حاصلة علي بكالوريوس ألسن علي يد زوجها س وا يبلغ من العمر 31 عاما- أعمال حرة، إثر نشوب مشادة كلامية بين الطرفين تطورت إلى مشاجرة أقدم الأخير علي إثرها بإنهاء حياة المجني عليها بطعنها بـ25 طعنة بسلاح أبيض" سكين " ثم قام بذبحها.

وتبين من التحريات أن المتهم متزوج من المجني عليها منذ عام وأن المجني عليها كانت حاملا، وحدثت خلافات أسرية بينهما أقدم الزوج على إنهاء حياة زوجته طعنا وذبحا وهي حامل حتى فارقت الحياة.