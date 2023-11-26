إحالة قضية الراقصة "حورية" إلى المحكمة الاقتصادية للتحريض على الفسق

أمرت النيابة العامة بالإسكندرية، اليوم الأحد، بإحالة قضية الراقصة الشهيرة "حورية" إلى المحكمة الاقتصادية، وذلك لتوجيه إليها تهم إساءة استخدام وسائل الاتصال والتحريض على الفسق عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

تلقت الأجهزة الأمنية في المحافظة عدة بلاغات تتهم فيها الراقصة بالعمل والتحريض على الفجور، من خلال القيام بإغواء الشباب بطرق مخلة وأوضاع غير لائقة من أجل تعمد إثارتهم.

وألقت قوات الأمن القبض على الراقصة “ حورية”، المتهمة من محل إقامتها بدائرة قسم الرمل على ذمة التحقيق معها، في التهم الموجة إليها ومنها بتهمة نشر الفسق وارتداء ملابس مخلة عن الآداب العامة بهدف التربح من ذلك.

وخلال التحريات التي كشفت أن المتهمة خلال رقصها أمام كاميرا الموبايل الخاص بها تقوم بإظهار وإبراز أماكن حساسة من جسدها أمام من يقوم بمتابعتها، وأنها شخصية شهيرة داخل الملاهي الليلية بالرقص بطريقة خليعة من استقطاب الزبائن، لتبين بعدها أن اسمها الحقيقي "حنين" وتبلغ من العمر 23 عامًا.

وتم تحرير محضر بالواقعة رقم 667 لسنة 2023 جنح اقتصادية، وتم عرضها على النيابة لمباشرة التحقيقات التي قررت حبسها 4 أيام على ذمة التحقيق في جميع التهم الموجه إليها، ليقرر القاضي تجديد حبسها 15 يوما على ذمة التحقيقات في الواقعة اتهامها بالرقص بطريقة وملابس مخلة للآداب العامة والتحريض على الفسق عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال التحقيقات طالبت نيابة الرمل أول استعجال تحريات التي تقوم بها المباحث حول الواقعة وتقديم تقرير فني من اجل تفريغ مقاطع الفيديو الملحقة بالقضية، حيث يظهر هذه الفيديدوهات المتهمة وهي ترتدى ملابس خليعة عارية، وتقوم بحركات غير لائقة صنفها البعض إيحاءات جنسية، ولذلك قررت بعدها النيابة إحالة المتهمة إلى محكمة الاسكندرية الاقتصادية لمحاكمتها.