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الإثنين 27 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

كشف طبي للاعبين بملتقى الأولمبياد الخاص بالقاهرة

الأولمبياد الخاص
الأولمبياد الخاص
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شهد نادي النصر الرياضي فعاليات ملتقي الأولمبياد الخاص المصري بمحافظة القاهرة والتي اشتمل علي كشف صحي علي أسنان اللاعبين بالتعاون مع كلية طب الفم والأسنان بجامعة القاهرة وعرضاَ من صغار السن من اللاعبين.

حضر فعاليات اليوم طارق النجار مدير المبادرات والدكتور أحمد سرحان مدير البرنامج الصحي للاعبين وطارق محسن مدير فرع القاهرة الكبري ومحمد سرور مدير مبادرة المدارس والشباب وأحمد الأحمر عضو مجلس إدارة نادي النصر الرياضي، محمد الجزار المدير الفني لفريق السباحة لذوي الهمم بالنادي وبرعاية من الدكتور عمرو عبد الحق رئيس مجلس إدارة نادي النصر الرياضي.

صرح طارق النجار مدير المبادرات بأن عرض صغار السن شارك فيه 15 لاعبا من صغار السن من دون 8 سنوات، مشيرًا إلي أن الهدف من العرض هو التدريب علي المهارات الحركية الأساسية للاعبين كتدخل مبكر لهم لتأهيلهم إلي الأنضمام إلي الأولمبياد الخاص كلاعبين رسميين في سن 8 سنوات.

وعن الكشف الصحي أكد الدكتور أحمد سرحان مدير البرامج الصحية بالأولمبياد الخاص المصري، انه تم توقيع الكشف الصحي علي ٦٠ لاعب ولاعبة من نادي النصر ومنطقه مصر الجديدة في تخصص الأسنان برعاية والتعاون مع كلية طب الفم والأسنان بجامعة القاهرة من خلال السيارة الطبية المتنقلة.

من جانبها أكدت الدكتور شيرين حافظ وكيل كلية طب الفم والأسنان بجامعة القاهرة، إلي أن المشروع يأتي في اطار الحملة التي تتبناها الكلية  بالتعاون المشترك مع الاولمبياد الخاص المصري للكشف الصحي والمتابعة للاعبين بمحافظتي القاهرة والجيزة.

الاولمبياد الخاص المصرى كشف صحي اللاعبين صغار السن نادي النصر الرياضي احمد محمدي