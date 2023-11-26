نيويورك تايمز: حل الدولتين هو طريق الوحيد للمضي قدما أمام إسرائيل والفلسطينيين

الأحد 26/نوفمبر/2023 - 01:42 م

رأت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، أنه كان يتعين على إسرائيل والفلسطينيين أن يتفقا منذ فترة طويلة على الحل الوحيد المنطقي ألا وهو: إقامة دولتين منفصلتين جنبا إلى جنب.

لقد حاولا مرارا وتكرارا، ولكن في خضم العاطفة الدينية المتأججة والمظالم، دائما ما يفقد السلام دائما. وتساءلت هل هناك أي فرصة لأن تكون الأمور مختلفة عندما يتم إسكات البنادق هذه المرة؟ فالحروب تنتهي عندما يستنتج الطرفان أنه ليس لديهما ما يكسبانه من القتال.

وقالت الصحيفة - في مقال افتتاحي أوردته عبر موقعها الإلكتروني - إنه في ظاهر الأمر، لا يبدو الموضوع واعدا. لقد أدى الهجوم الذي شنته حماس في السابع من أكتوبر والهجوم الانتقامي الإسرائيلي الضخم على غزة، إلى الكثير من الموت والدمار وأشعل الكراهية الطائفية في الولايات المتحدة وخارجها.

وأضافت أن كل ثوران حدث في الماضي – سواء كانت حربا أو انتفاضة أو غارة عسكرية – لم يثبت إلا أن أيا من الطرفين لم يستطع تحقيق الأمن أو الكرامة أو السلام الذي طال انتظاره من خلال العنف. بل وعلى العكس من ذلك، فإن كل ثوران لا يؤدي إلا إلى زيادة الانقسامات ويقود إلى إراقة المزيد من الدماء في المرة المقبلة.

وأضافت الصحيفة أنه في الواقع، فإن الشكل الذي قد يبدو عليه السلام ليس لغزا: فقد تم بحث شكل الدولة الفلسطينية بتفاصيل دقيقة من خلال مؤتمرات السلام والاجتماعات والمفاوضات والمبادرات الخاصة المتعاقبة المعروفة باسم عملية السلام. وكانت اتفاقيات أوسلو في التسعينيات بمثابة إنجاز كبير في جلب القادة الفلسطينيين والإسرائيليين إلى الطاولة وإرساء المبادئ الأساسية للتعايش. وفي عام 2000، طرح إيهود باراك، رئيس وزراء إسرائيل في ذلك الوقت، عرضا كبيرًا على الطاولة للزعيم الفلسطيني ياسر عرفات من أجل حل الدولتين، وهو العرض الذي رفضه لأنه رأى أنه غير كاف.

وأشارت نيويورك تايمز إلى تعثر الكثير من المبادرات، بسبب العنف والسياسة والظروف. والضحايا، كما هو الحال دائما في هذه الحرب القاسية، هم الأطفال والنساء والرجال الذين يريدون فقط العيش في سلام. في حين ينتصر المتعصبون الذين يسعون لتحقيق أهدافهم المطلقة بالقتل والاستفزاز والخداع.

وأوضحت الصحيفة أن الكيفية التي سينتهي بها القتال الحالي ستشكل الكثير مما سيحدث بعد ذلك. فليس هناك ما يشير إلى ما إذا كانت الهدنة وتبادل الرهائن والأسرى ستصمد، أو إلى متى ستصمد إذا استمرت. ولكن لا تزال هناك كل الأسباب التي تدعونا إلى التفكير فيما هو أبعد من القتال، وذلك فقط لأن التكلفة الرهيبة التي يتكبدها تتطلب التعقل.

وفي الوقت نفسه، يتعين على إسرائيل ومؤيديها أن يتقبلوا أن هذه ليست منافسة متكافئة. إن إسرائيل هي القوة المهيمنة هنا، وفي الصراع الحالي، ستحتاج إسرائيل مرة أخرى إلى أن تكون أول من يتحرك نحو إنشاء دولة فلسطينية. ولكن البدائل ــوهي استمرار الاحتلال وضم الأراضي المحتلة إلى إسرائيل ــ ستكون لها عواقب أسوأ بشكل واضح.

ورأت أنه من أجل هذا الاختيار، يتعين على إسرائيل أن تتخلى عن حكومة نتنياهو، التي عملت بثبات ضد التسوية مع الفلسطينيين.

واختتمت الصحيفة الأمريكية مقالها قائلة إنه مع ذلك، لا يزال السلام ممكنا ومن المحتمل أيضا أن يكون من بين أولئك الذين قد يجلسون على الطاولة مقاتلون سابقون.

وبالنظر إلى تاريخ هذا الصراع، فإن هذا أمر محتمل جدا في الواقع. إن الشرط الأساسي لأي مفاوضات سلام هو أنه يتعين على أولئك الذين يسعون إلى السلام أن يقوموا بتنحية أسلحتهم جانبا وأن يستعدوا لتقديم تنازلات مؤلمة. والعامل المؤهل الأكثر حسما هو أن يفهم كل جانب تطلعات ومخاوف الطرف الآخر، وأن يقبل أن للآخر الحق في العيش بسلام. فالكيفية التي يمكن بها أن ينجح هذا الأمر واضحة. ويمكن التحدي الملح، بمجرد أن تصمت أصوات المدافع، هو أن تبدأ إسرائيل والفلسطينيون والدول العربية والولايات المتحدة وجميع الأطراف الأخرى التي لها مصلحة في التوصل إلى تسوية في العمل نحو تحقيق ذلك.