«أتربة وسقوط أمطار وأجواء باردة ليلًا».. حالة الطقس خلال الأسبوع الجاري.. «الأرصاد»: أجواء خريفية دافئة مائلة للحرارة نهارًا ومنخفضة ليلًا.. «طبيب» يحذر من انتشار الفيروسات في هذا التوقيت

موجة من الطقس المتقلب تشهدها البلاد حاليًا، وسط تحذيرات من قبل الهيئة العامة للأرصاد الجوية لنشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وخليج السويس وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد، الذي تنخفض معه مستوى الرؤية الأفقية على فترات متقطعة.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية في منشور على صفحتها على «فيسبوك»، سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، ومن المتوقع وجود اضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحر الأبيض المتوسط ليصل ارتفاع الموج من( ٣_ ٥ ) أمتار.

فيما حذرت الأرصاد قائدي المركبات من شبورة مائية كثيفة تصل إلى حد الضباب، تتركز على الطرق وتتسبب في ضعف الرؤية، مطالبة بالحذر أثناء القيادة على الطرق المؤدية إلي القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشرقية.

من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة مقارنة بأمس السبت، بمعدل من (٢ -٣) درجات على أغلب الأنحاء كما تظل الأجواء باردة ليلا وفي الساعات الأولى من الصباح، وفق بيان هيئة الأرصاد.

أما عن درجات الحرارة اليوم الأحد، تسجل العظمى في القاهرة الكبرى والوجه البحري 25 درجة مئوية، والسواحل الشمالية 24 درجة مئوية، جنوب سيناء 32 درجة مئوية، شمال الصعيد 25 درجة مئوية، وجنوب الصعيد 31 درجة مئوية.

ناشدت هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين بتوخى الحذر في نوعية الملابس، خاصةً كبار السن والأطفال وضرورة ارتداء ملابس ثقيلة نسبيا خاصة ساعات الليل المتأخرة وفي الصباح الباكر.

حالة الطقس الأيام المقبلة

فيما يتعلق بحالة الطقس الأيام المقبلة، تشير التوقعات إلى أن تشهد المحافظات يوم الإثنين 27 نوفمبر سقوط أمطار متوسطة تترواح نسبتها من 50% إلى 60%، على محافظات« البحيرة، الإسكندرية، مطروح، كفر الشيخ»، وتكون على فترات متفاوتة، وتنشط الرياح في محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر وشمال الصعيد، مع اضطراب في حركة الملاحة البحرية إذ تترواح سرعة الرياح من 60 إلى 70 كيلو متر في الساعة، ويصل ارتفاع الأمواج إلى 5 أمتار

أما عن حالة الطقس بداية من يوم الثلاثاء 29 نوفمبر حتى يوم الجمعة 1 ديسمبر، تشهد المحافظات تأثير ظاهرة الشبورة المائية الكثيفة على الطرق الرئيسية والفرعية التي تربط بين القاهرة ومحافظات الوجه البحري، بداية من الساعة 4 فجرًا حتى 8 صباحًا.

وفي هذا السياق، تقول الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن المحافظات المطلة على البحر المتوسط والساحلية ستشهد أجواءًا خريفية دافئة مائلة للحرارة نهارًا، لافتة إلى انخفاض قيم درجات الحرارة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر على أغلب المحافظات

وتابعت «غانم»، أن الأجواء ستشهد اعتدال سرعات الرياح بأغلب المحافظات وظهور الأتربة العالقة خلال النهار بالقاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري والشمالية الغربية وبعض المناطق بمحافظات شمال الصعيد، وسط توقعات بسقوط الأمطار الخفيفة على بعض المناطق في أقصى الجنوب، وتحديدًا حلايب وشلاتين، ولن تؤثر على الأعمال اليومية.

انتشار الفيروسات

كما يرى الدكتور طه عبد الحميد، أستاذ الصدر والحساسية بكلية الطب جامعة الأزهر، أن انخفاض درجات الحرارة وسقوط الأمطار يسبب مضاعفات للمواطنين ويؤثر على صحتهم سلبًا، ويساهم في انتشار الفيروسات منها الإنفلونزا الموسمية، وفيروس كورونا الذي ينشط في الطقس البارد، بالإضافة إلى انتشار الأتربة التي تُسبب الأزمات في منطقة الصدر، والتي قد تصل إلى الالتهاب الرئوي.

ويستكمل «عبد الحميد»، في تصريح خاص لـ«البوابة نيوز»، أن سقوط الأمطار يسبب الأمراض المختلفة، وعلى المواطنين أخذ الاحتياطات اللازمة، والتعامل مع المرض، فلابد أن يتم العزل فور الإصابة بعيدًا عن الآخرين، فضلًا عن تقوية الجهاز المناعي بتناول الخضروات والفواكه والسوائل الدافية والفيتامينات، وتطهير الأيدي والأسطح باستمرار.