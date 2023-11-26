الأهلي يوافق على رحيل حارسه في الشتاء

وافق الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاهلي على رحيل حمزة علاء حارس مرمي الفريق والمنتخب الأولمبي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة خلال يناير القادم.

وكان حمزة علاء طلب فك إرتباطه المؤقت بالفريق لرغبته في الحصول على فرصة المشاركة بالمباريات حتي لا يفقد موقعه في التشكيل الأساسي للمنتخب الأولمبي في أولمبياد باريس 2024.

وقال مصدر داخل الفريق إن حمزة علاء سينتقل إلي أحد أندية الدوري المحلي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، بعد موافقة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق وميشيل يانكون مدرب الحراس.