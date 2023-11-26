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الأحد 26 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الاهلي يرفض طلبات إنبي المادية بخصوص "أوفه"

احمد امين اوفه
احمد امين اوفه
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كشف مصدر داخل نادي الأهلي، رفض مسؤولي قطاع الكرة طلبات نادي إنبي المالية لبيع مهاجمه أحمد أمين أوفه، حيث يرى الأحمر أن مبلغ الثلاثة ملايين دولار التي طلبها مسؤولو انبي أمر مبالغ فيه تماما، حتى فكرة المليونين دولار ستكون كبيرةعلى مهاجم محلي.

وشدد المصدر على أن مارسيل كولر مدرب الفريق وافق بالفعل على ضم أحمد أمين أوفه في يناير المقبل لدعم قوام الفريق الذي يعاني في هذا المركز رغم ضم انتوني موديست قبل انطلاق الموسم، ولكن نادي إنبي غالى في طلباته المادية.

وأشار إلى أن الأهلي مستعد للتفاوض ودفع مبلغ ٢٠ مليون جنيه يصل إلى ٢٥ مليون جنيه، أي متوسط نصف مليون دولار،وهو ما سيسعى الأهلي إلى عرضه على مسؤولي الفريق البترولي قبل شهر يناير على أمل حسم الصفقة في أسرع وقت ممكن، ودعم خط الهجوم.

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