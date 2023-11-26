الداخلية توضح سبب انفجار مصرف أبو ظبي بالإسكندرية

صرح مصدر امني أنه بتاريخ اليوم نشب حريق فى مولد كهرباء بمصرف أبو ظبى الإسلامى "فرع لوران" بالإسكندرية أثناء قيام أحد العاملين بتزويده بالوقود لتجهيزه للتشغيل حدث شرز أدى إلى حدوث موجة إنفجارية أسفرت عن إصابة العامل وحدوث تلفيات عبارة عن كسر بالزجاج الداخلى والخارجى للمصرف.

و على الفور إنتقلت الأجهزة الأمنية لمحل الواقعة وتم السيطرة على الحريق ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقى العلاج.