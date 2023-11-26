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الأحد 26 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الداخلية توضح سبب انفجار مصرف أبو ظبي بالإسكندرية

 بتاريخ 26 نوفمبر
 بتاريخ 26 نوفمبر الجارى.. نشب حريق فى مولد كهرباء بمصرف أب
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صرح مصدر امني أنه بتاريخ اليوم  نشب حريق فى مولد كهرباء بمصرف أبو ظبى الإسلامى "فرع لوران" بالإسكندرية أثناء قيام أحد العاملين بتزويده بالوقود لتجهيزه للتشغيل حدث شرز أدى إلى حدوث موجة إنفجارية أسفرت عن إصابة العامل وحدوث تلفيات عبارة عن كسر بالزجاج الداخلى والخارجى للمصرف.
 و على الفور إنتقلت الأجهزة الأمنية لمحل الواقعة وتم السيطرة على الحريق ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقى العلاج.

مصرف أبو ظبي الإسلامي لزجاج الداخلى