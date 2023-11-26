رئيس جامعة قناة السويس يدعو طلابه إلى المشاركة بمسابقة حافز الابتكار

أعلن الدكتور أيمن عاشور عن انطلاق مسابقة حافز الابتكار Innovation Catalyst 2024 والتي يقدمها صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ في إطار حرص صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ على تقديم البرامج الداعمة للطلاب المبتكرين بالجامعات المصرية، ومساعدتهم على تنفيذ أفكارهم ومشاريعهم الابتكارية، والوصول بها إلى السوق المحلي والدولي، برعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وتستهدف المسابقة الطلاب المبتكرين بالجامعات المصرية في مختلف التخصصات العلمية، ممن لديهم أفكار ابتكارية تقدم حلولاً لتحديات التنمية في مصر.

من جانبه - وجه الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس طلابه بالمشاركة في فاعليات المسابقة، لافتاً إلى الفوائد والفرص الرائعة للطلاب المبتكرين، حيث تقدم الدعم المالي للمشاريع يصل إلى 1.5 مليون جنيه مصري، مع توفير برامج تدريبية متنوعة، إلى جانب تنظيم جلسات توجيه وإرشاد؛ لتطوير المشروع، بمشاركة خبراء متخصصين في مجال الابتكار، كما تتيح المسابقة فرصة للمشاركة في مسابقات دولية.

وأشاد بدور وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الفعال في دعم الطلاب المبدعين والمبتكريين.

وأضاف الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أنه يشترط في الطالب المتقدم للمسابقة أن يكون مبتكرًا، ويمتلك مشروعًا مميزًا أو فكرة مميزة، يفيد بها بلده، ويخدم بها مجال معين من المجالات التنموية.

يُذكر أن آخر موعد للتقديم 8 ديسمبر القادم.