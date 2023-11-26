الصليب الأحمر: المسار السياسي هو المخرج الوحيد للوضع الإنساني المتفاقم في غزة

الأحد 26/نوفمبر/2023 - 12:55 م

أكد المدير الإقليمي للجنة الدولية للصليب الأحمر في الشرق الأوسط والأدني فابريزيو كاربوني، أن المخرج الوحيد للوضع الإنساني المتفاقم في قطاع غزة هو المسار السياسي.. موضحا أن الاستجابة الإنسانية ليست الحل.

وحذر كاربوني ـ تصريح خاص لقناة (سكاي نيوز) اليوم /الأحد/ ـ من تدهور الوضع الإنساني في قطاع غزة.. مشددا على الحاجة إلى المزيد من المواد الإغاثية.

وقال كاربوني إنه "لم تتسن الفرصة بعد لإيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين إليها في شمال قطاع غزة، وبالتالي نحن قلقون لأن أهالي غزة في حاجة ماسة إلى هذه المساعدات".

وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت في وقت سابق عن وصول 61 شاحنة تحمل إمدادات طبية وغذاء وماء أفرغت حمولتها في شمال غزة من أصل 248 شاحنة مساعدات إنسانية وصلت إلى القطاع المحاصر منذ دخول الهدنة بين حماس وإسرائيل حيز التنفيذ.".