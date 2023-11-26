افتتاح المعرض الخيري السنوي بكلية الخدمة الاجتماعية بالفيوم

افتتح الدكتور عرفه صبري حسن نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون الدراسات العليا والبحوث"المعرض الخيري السنوي" الذي نظمته وحدة الإرشاد الأكاديمي بكلية الخدمة الاجتماعية، تحت إشراف الدكتور محمد فاروق الخبيري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وبحضور الدكتور أحمد حسني عميد الكلية، الدكتور نجلاء رجب العيسوي مدير وحدة الارشاد الأكاديمي، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب، وذلك اليوم الأحد، بالكلية.

أعرب الدكتور عرفة صبري حسن عن سعادته بالمعرض، والذى يعد صورة من صور نشر ثقافة التكافل الاجتماعي ودعم الطلاب في المجتمع الجامعي، موجهاً الشكر لكل من أسهم في التنظيم.

وأشار الدكتور أحمد حسني إلى أن المعرض يأتي في إطار المسؤولية المجتمعية التي تتبناها الكلية، والتي تشمل تنظيم مثل هذه المعارض سنوياً لتقديم منتجات بجودة عالية وأسعار رمزية للطلاب.

يذكر أن المعرض يشمل عددًا من الملابس الجاهزة الشتوية الجديدة بأسعار رمزية، وقد شهد إقبالاً من الطلبة والطالبات.

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