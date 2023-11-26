صلاح محسن يرد على هجوم جماهير الأهلي بعد احتفال مباراة ميدياما

علق صلاح محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على حملة الانتقادات التي تعرض لها عقب احتفاله بالهدف الذي سجله في مباراة ميدياما الغاني بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا .

واحتفل صلاح محسن بعلامة السكوت عقب تسجيل الهدف الثالث للأهلي في مرمى ميدياما الغاني أمس، مما أثار حالة من الغضب والجدل بين جماهير الأهلي التي اعتبرت احتفال اللاعب رسالة موجهة لهم.

ونشر صلاح محسن رساله عبر حسابه على إنستجرام أقسم صلاح محسن عبر حسابه الرسمي على إنستجرام قال فيها: احتفال عادي أقسم بالله.. الجمهور مين اللي أقوله هووووس .. بطلوا تقولو أي كلام.

وحقق الأهلي فوزا كبيرا على ميدياما الغاني بثلاثية نظيفة أحرزها محمود كهربا في الدقيقة 66، وحسين الشحات في الدقيقة 75 وصلاح محسن في الدقيقة 87.