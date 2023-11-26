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الأحد 26 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بيلينجهام يعود للتشكيل المتوقع لريال مدريد أمام قادش

بيلينجهام
بيلينجهام
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تتجه انظار عشاق الساحرة المستديرة، فى تمام السابعة والنصف من مساء اليوم، نحو ملعب "رامون دي كارانزا"، لمتابعة المواجهة المرتقبة بين فريق ريال مدريد، الذى يحل ضيفاً ثقيلاً على نظيره قادش، ضمن منافسات الجولة الـ 14 من عمر مسابقة الدوري الإسباني الليجا".
وتشهد قائمة ريال مدريد عدة غيابات بداعي الإصابة، وهي: "تيبو كورتوا، وكيبا أريزابالاجا، وإيدير ميليتاو، وإدواردو كامافينجا، وأردا جولر، وأوريلين تشواميني، وفينيسيوس جونيور".

ومن المتوقع أن يدخل فريق ريال مدريد المباراة بتشكيل، كالآتي:
حراسة المرمى: أندري لونين.
خط الدفاع: داني كارفاخال - أنطونيو روديجر - ديفيد ألابا - ميندي.
خط الوسط: فيدي فالفيردي - توني كروس - لوكا مودريتش.
خط الهجوم: خوسيلو - بيلينجهام - رودريجو.

ودخل جود بيلينجهام ورودريجو جويس في القائمة، عقب تعافيهم من الإصابة.
ويحتل ريال مدريد وصافة الليجا برصيد 32 نقطة، أما قادش فيأتي في المركز الـ16 برصيد 10 نقاط.
 

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