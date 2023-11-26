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الأحد 26 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

اليوم .. انطلاق فعاليات المرحلة الأولى من "حقك تنظمى" بالدقهلية

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات
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أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية  ، انطلاق المرحلة الأولى من حملة "حقك تنظمى" خلال الفترة من 26 -30 نوفمبر ، وذلك ضمن مبادرة “أيامنا أحلى ” والتي تستهدف 27 محافظة من ضمنها الدقهلية.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة بتنفيذ توصيات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية بإتاحة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الانجابية للمناطق المحرومة من الخدمة والفئات المستهدفة.

وأشارت الدكتورة عبير عبد الغنى وكيل المديرية إلى أن المرحلة الأولى  تستهدف 9 إدارات  هى “منية النصر  - السنبلاوين - تمي الامديد - نبروه  - الجمالية - المطرية - دكرنس  -طلخا - جمصة ”.

وأضافت الدكتورة سحر ثابت مدير إدارة تنظيم الأسرة أن الحملة تعمل علي تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بجميع وحدات تقديم الخدمة والمستشفيات بالمجان، وبالمناطق النائية والمحرومة عن طريق العيادات المتنقلة.

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الدقهلية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية السنبلاوين المشروع القومي لتنمية الاسرة المصرية