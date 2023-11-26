زيارات علمية ميدانية بالفنادق لطلاب جامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر.. صور

نظمت كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية بجامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر، زيارات علمية ميدانية للطلاب ببرنامج تكنولوجيا الخدمات السياحية والسفر، تحت إشراف الدكتور صفوت آدم، منسق برنامج تكنولوجيا الخدمات الفندقية، وفاطمة عبدالحميد، وأحمد مصطفى، أعضاء هيئة التدريس المعاونة بالكلية، تحت رعاية الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس الجامعة، والدكتور محمد عبدالمنعم رسلان، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والمشرف على كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية.

وشملت الزيارات، اليوم الأحد، جولة لطلاب الفرقة الأولى ببرنامج تكنولوجيا الخدمات السياحية والسفر، لشركة مصر للسياحة فرع الأقصر وغرفة شركات السياحة، بهدف تعريف الطلاب بمهام عمل الشركة في النشاط السياحي، وآليات سير العمل داخل الغرفة، يرافقهم كل من د. صباح محمد، د. ماجد جبر، د. مصطفى صفوت م. رحاب عبدالرسول، وكان في استقبالهم بالشركة كل من محسن فاروق، مدير شركة مصر للسياحة فرع الأقصر، وإبراهيم طه، مدير التدريب بالشركة، وكان في استقبالهم بالغرفة كلا من محمد عبد المجيد، مدير فرع غرفة شركات السياحة بالأقصر، ومحمد صابر، المدير المالي لفرع الغرفة.

وتعرف الطلاب في الشركة، على إعداد وتنظيم وتنفيذ برامج الرحلات السياحية وتسويقها إلكترونياً بالإضافة نظرة عامة عن برنامج حجز تذاكر الطيران ومهام العاملين بالشركة في الأقسام المختلفة، كما زار الطلاب غرفة شركات السياحة بالأقصر، في إطار التطبيق العملي لمقرر التجارة الإلكترونية تعرف خلالها على مهام غرفة السياحة ودورها في استخراج تصاريح لشركات السياحة لتسهيل عملهم سواء كان في النقل السياحي أو تنفيذ برامج الرحلات السياحية، إذ إنها تمثل الوسيط بين شركات السياحة ووزارة السياحة وشرطة السياحة والوزرات المختلفة وأنشطة الغرفة في تدريب العاملين في شركات السياحة على استخدام الوسائل الالكترونية في عملهم.

تدريبات بالفنادق السياحية

كما نظمت كلية تكنولوجيا الخدمات السياحية والفندقية، برنامج تكنولوجيا الخدمات الفندقية بجامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر، زيارة علمية لأحد الفنادق الكبرى، للتعرف على الجانب العملي تماشيا مع الدراسة النظرية للعام الجامعي 2023- 2024، واستهل الطلاب زيارتهم، بالتعرف على مهام مكاتب الاستقبال والمكاتب الأمامية، وكيفية الحجز، ومواصفات الإصطاف المحترف ودور اللمسات الشخصية لموظف الاستقبال خلال تعامله مع الضيوف، والتسويق ودوره في جلب زبائن للفندق، برفقة جيهان يوسف، مديرة المكاتب الأمامية بالفندق.

كما تعرف الطلاب على مكونات الغرف والأجنحة الفندقية، ومهام عامل خدمة الغرف والادوات المستخدمة داخل الغرف والأجنحة، والفرق بين الغرف العادية والأجنحة، والحالات الواجب على عامل خدمة الغرف التبليغ بها فورا إذا وجدت في الغرفة وكيفية التصرف في حالة الطوارئ والحالات العاجلة، وذلك من خلال تدريب عملي نفذه الطلاب بأيديهم برفقة سيد أحمد، مشرف أدوار بالفندق، كما تعرف الطلاب، على طبيعة العمل داخل مطعم الفندق وأصول وواجبات الضيافة، كما تعرفوا على طبيعة العمل داخل النوادي الصحية وحمام السباحة، وغرف الاجتماعات ومهام العاملين بها، وكيفية التصرف في الحالات العاجلة، برفقة أسماء حسن، مشرفة أدوار.

وفي ختام الزيارة، اجتمع حساني محمود، مدير التدريب بالفندق، بالطلاب، وألقى محاضرة حول مواصفات رجل السياحة الناجح، والفرص التوظيفية والتدريبية في الفندق وكيفية الحصول عليها، وكيفية الوصول إلى مرحلة تخطي توقعات ضيوف الفندق من خلال توظيف ما يعرف باللمسات الشخصية والتي تعكس صورة راقية عن معاملة الفندق، والذي بدوره يعزز ويرفع من مكانة المنشأة السياحية.

وفي المقابل، رحب أحمد القاضي، مدير تشغيل الفندق، بالتعاون مع جامعة طيبة التكنولوجية، والاستعداد لتقديم كل الدعم ونقل الخبرات للطلاب، مؤكدا أن أمام طلاب الجامعة فرص توظيفية عظيمة، لأن كافة المنشآت السياحية تفتقد للكوادر المهنية المدربة، بسبب جائحة كورونا التي افقدت القطاع السياحي العديد منهم.

كما نظمت كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية بجامعة طيبة التكنولوجية، زيارة ميدانية لطلاب الفرقة الثانية ببرنامج تكنولوجيا الخدمات الفندقية، لفندق اراكان "إيتاب" الأقصر، للتعرف على طريقة العمل داخل المكاتب الأمامية، والإشراف الداخلي للغرف، في إطار التطبيق العملي لمادة التدريب الميداني، وكان في استقبالهم، كلا من مصطفى عبدالفتاح، مدير قسم الموارد البشرية، وعلي عبدالمجيد، مدير قسم علاقات النزلاء، وعلاء سعيد، مدير قسم الإشراف الداخلي.

وأوضح م. أحمد مصطفى، أعضاء هيئة التدريس المعاونة بالبرنامج، أن التدريب بدأ بمحاكاة عملية لمراحل استقبال النزلاء، من بداية الوصول مرورا بمرحلة التسكين بالغرف وحتى مغادرة النزيل الفندق، بالتطبيق على الطلاب أنفسهم، مما يدعم بشكل إيجابي الجانب العملي لدى الطلاب كما جرى التعريف بقطاع المكاتب الأمامية، والحجز وعلاقات النزلاء، ومهام مكتب الاستقبال، ومناقشة مدى استخدام فنادق الأقصر، لتقنيات التكنولوجيا الحديثة، وإيجابيات وتحديات استخدامها.

وأضاف م. علي العجمي، أن الطلاب تعرفوا خلال التدريب على إجراءات العمل داخل الغرف الفندقية، وكيفية التعامل وتجهيز الغرف الفندقية لاستقبال للنزلاء، مرحلة التسكين والإجراءات التي تتم داخل الغرف عقب مغادرة الفندق، والتعرف على الخدمات المتنوعة التي يتم تقديمها للنزلاء داخل الغرف.

وأخيراً، نظمت كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية بجامعة طيبة التكنولوجية، زيارة ميدانية لطلاب الفرقة الثانية ببرنامج تكنولوجيا الخدمات الفندقية، لفندق جولي فيل الأقصر، وكان في استقبالهم، نرمين عادل، من مكتب علاقات النزلاء، للتعرف على طريقة العمل داخل المكاتب الأمامية، والإشراف الداخلي للغرف، في إطار التطبيق العملي لمادة التدريب الميداني، حيث بدأ التدريب بدأ بالتعريف بقطاع المكاتب الأمامية، والحجز وعلاقات النزلاء، ومهام مكتب الاستقبال، ومناقشة مدى استخدام فنادق الأقصر، لتقنيات التكنولوجيا الحديثة، وسلبيات وايجابيات استخدامها.

وتعرف الطلاب خلال التدريب على إجراءات العمل داخل الغرف الفندقية، وكيفية التعامل وتجهيز الغرف الفندقية للنزيل، والإجراءات التي تتم في الغرفة عقب مغادرته، والتعرف على ما يتم تقديمه للنوعيات المختلفة للنزلاء داخل الغرف مثل نزلاء ال VIP، كما تعرفوا على الفرق بين الغرف الجونيور سويت، ورويال سويت، والفيلا روم، (deluxe room، executive room)، وكذا التعرف على إجراءات العمل داخل المطاعم الإيطالية والصينية والشرقي والكبابجي.

وأوضح الدكتور صفوت آدم، أن الزيارات شهدت أيضا اتفاقا مبدئيا على تنفيذ تدريب للطلاب في الفنادق، وعمل ندوات من قبل الإدارة العليا للفندق في مجال الضيافة في مقر الجامعة، ومشاركة الفندق في المناسبات والفعاليات التي تنظمها الجامعة، وذلك تمهيدا لتوقيع بروتوكول مشترك مع رئيس الجامعة، خلال الأيام القليلة المقبلة.

من جانبه وجه الدكتور عادل زين الدين، رئيس الجامعة، الشكر لإدارة فندق جولي فيل، وعلى رأسهم جمال سمير، المدير العام، وإدارة فندق اراكان ايتاب، وعلى رأسهم أحمد عبدالحميد، المدير العام، على حسن التعاون والاستقبال، مؤكدا أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من التعاون المشترك مع إدارة الفندقين.

وأشار زين الدين، إلى أنه تم عقد عدة لقاءات مع مسئولي الفنادق الكبرى بالمحافظة، لبحث سبل التعاون المشترك بين الجامعة والفنادق في مجال تدريب طلاب الجامعة، تمهيدا لتوقيع بروتوكول تعاون مشترك، وتناولت الزيارات سبل تدريب طلاب كلية تكنولوجيا الخدمات السياحية والفندقية، في الفندق لإعداد أجيال واعدة من العمالة الفندقية، وتوفير فرص جيدة لتدريبهم، وتعزيز وصقل خبراتهم التعليمية على أرض الواقع، في مجالات الخدمة الفندقية وفن الطهى والاستقبال والمكاتب الامامية.

وأضاف رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، أن التدريب العملي للطلاب، يقام بشكل مجاني، كما سيحصل الطلاب المتدربين على مقابل رمزي خلال أيام التدريب، مؤكدا أن كلية تكنولوجيا الخدمات السياحية والفندقية، تسعى إلى الاستفادة من سوق العمل السياحي بخبراته العملية المتعددة، وتوفير فرص عمل لخريجي الكلية ببرنامجيها الاثنين، وكذا توفير فرص تدريب متميزة للطلاب في مؤسسات سوق العمل السياحي والفندقي.

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