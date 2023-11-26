استشهاد 5 فلسطينيين في قصف لمسيرة إسرائيلية على جنين

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الأحد، باستشهاد 5 فلسطينيين جراء استهدافهم بمسيرة إسرائيلية في جنين.

وكان أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اعتقال 9 فلسطينيين ومصادرة أسلحة في جنين شمال الضفة الغربية

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافة عسكرية، قد اقتحمت مدينة جنين ومخيمها من عدة محاور وسط إطلاق الأعيرة النارية، وحاصرت المستشفى الحكومي ومقر جمعية الهلال الأحمر، ومستشفى ابن سينا، ودمرت الأكشاك أمام المستشفى، ونشرت قناصتها على أسطح بعض البنايات المرتفعة.

وشنت طائرات الاحتلال المسيرة 10 غارات استهدفت منازل ومقر اللجنة الشعبية لخدمات اللاجئين في مخيم جنين، كما جرف الاحتلال عدة شوارع في أحياء المدينة، وأطراف مخيم جنين، وداهم عددا من المنازل في منطقة الجابريات والهدف وطلعة الغبز، وأطراف المخيم، ودمر عددا كبيرا من المركبات.