حافالات الزمالك تتحرك للإسكندرية لمساندة الفريق أمام أبوسليم الليبي

تحركت حافلات الزمالك منذ قليل من أمام مقر النادي في ميت عقبة، في طريقها إلي برج العرب بالإسكندرية لحضور مواجهة أبوسليم الليبي .

وتواجدت أعداد كبيرة من جماهير الزمالك أمام النادي من أجل الذهاب إلي الإسكندرية في الحافلات المجانية التي وفرتها إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب .

وحرص حسام المندوه أمين الصندوق الحالي في مجلس الزمالك، على التواجد مع الجماهير ومتابعتهم وتلبية طلباتهم قبل تحركهم للإسكندرية .

يقص فريق الكرة الأول بالزمالك بقيادة مدربه معتمد جمال، شريط مبارياته بدور المجموعات لكأس الكونفيدرالية الأفريقية، وذلك أمام فريق أبوسليم الليبي، في السادسة من مساء اليوم الأحد، على ملعب برج العرب بالإسكندرية بحضور 30 ألف مشجع، ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة الثانية بالبطولة.

ويخوض الزمالك لقاء اليوم بقائمة من اللاعبين تضم كل من، محمد عواد - عبد الرحمن نفاد - معاذ علاء الدين، عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - محمد طارق - محمد عبد الشافي - حاتم سكر - أحمد زكي، نبيل عماد "دونجا" - محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - محمد حسام "بيسو" - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - يوسف إبراهيم " أوباما "، سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.