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الأحد 26 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

جامعة سوهاج تنشئ ثاني مركز لبحوث نظم وخدمات المكتبات والمعلومات

الدكتور حسان النعماني
الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج
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أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، عن إنشاء مركز بحوث نظم وخدمات المكتبات والمعلومات بكلية الآداب، وهو المركز الثاني على مستوي الجامعات المصرية، ويعد أحد المراكز التخصصية التابعة لقطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الآداب، ويهدف الي تقديم الخدمات العلمية والاستشارية والتدريبية في مجال المكتبات وتقنيات المعلومات.

وأضاف النعماني ان المركز يهدف ايضاً الي تقديم الخدمات البحثية لطلاب الدراسات العليا في علوم المكتبات والمعلومات وبحوث تخص تطوير الجانب المهني والتطبيقي بالمكتبات، إلى جانب التخطيط الاستراتيجي لتطوير جميع أنواع المكتبات ومؤسسات المعلومات بصعيد مصر بشكل عام وبمحافظة سوهاج على وجه التحديد، حيث أنه يخدم المجتمع المحيط بالجامعة وصعيد مصر.

وقال الدكتور محمد توفيق عميد الكلية، أن المركز يهدف إلى التخطيط الإستراتيجي لتطوير المكتبات على الصعيد الدولي والاقليمي، كما يختص بالتنمية المهنية وعقد الندوات العلمية في تخصص المكتبات، وعلوم البيانات ولغات الحاسبات والنظم الآلية وإدارة المعرفة، إلى جانب تقديم الاستشارات المكتبية لجميع القطاعات ومؤسسات المعلومات داخل الجامعة وخارجها.

وأوضحت الدكتورة إيمان حماد مدير المركز، أن مركز البحوث لنظم وخدمات المكتبات والمعلومات بالجامعة هو المركز الثاني على مستوي الجامعات بعد جامعة القاهرة، حيث سيقوم بتقديم ورعاية بحوث المكتبات ونظم المعلومات والنظم الببليوجرافية، بالإضافة الي تقديم الدورات التدريبية في مجال النظم المكتبية وعلوم البيانات وتحليلها.

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