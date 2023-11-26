وزير التموين يشهد إطلاق أول ماكينة aTM لبيع سبائك الذهب

شهد الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، إطلاق اول ماكينة "ATM" لسحب سبائك ذهبية للمواطنين، وذلك خلال تفقد معرض نبيو للذهب والمجوهرات.

وقال الوزير، إن هذه الخطوة تدعم سياسات التحول الرقمي والشمول المالي من خلال اطلاق خدمة بيع السبائك الذهبية عن طريق ATM لافتا إلى أنها ستقدم تجربة أفضل للعملاء .

من جانبه قال أحمد صابر عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية، إن هذه الخطوة تأتى تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ، ودعماً لمبادرة الشمول المالي التى أطلقها البنك المركزي بجانب التسهيل على العملاء في اقتناء مدخراتهم من الذهب .

ولفت إلي أن هذه الخدمة ستكون متاحة قريباً للجمهور في الأسواق التجارية الكبرى ، مشير إلى أن كثير من المواطنين ابدو رغبتهم في التعامل المباشر لشراء سبائك الذهب من خلال ماكينات ATM.

وقال أحمد صابر عضو شعبة الذهب بالغرفة التجارية، أن هذه الخدمة ستكون متاحة قريباً للجمهور في المولات التجارية الكبري.

من جانبه أوضح مصطفي صابر العضو شعبة الذهب، أن الخدمة ستكون متاحة على كافة الكروت والبطاقات الائتمانية العاملة في مصر ، ولن تستغرق عملية الشراء وقتا، بمجرد إدخال بيانات الوزن سيتم تنفيذ العملية مباشرة بعد اتمام عملية الخصم مشيراً إلى أن السعى لتطوير الخدمات، و يأتي ذلك حرصاً من الشعبة على تقديم أفضل تجربة شراء لعملائها.

وأشار إلى أن المرحلة الأولى ستبدأ بفرع التجمع الخامس كمرحلة تجريبية على أن يتم التوسع في باقي الفروع لاحقا.

كما قال إنه سيتم توافر ماكينة "ATM" في المولات التجارية الكبرى.

وأضاف أن العميل يستطيع الشراء من كافة البطاقات الائتمانية، ومن خلال شاشة الماكينة، يتم تحديد وزن السبيكة والتى تبدأ من جرام إلى 10جرامات، ومع قيام العميل بالضغط يتم تحديد السعر.

وأشار صابر إلى أنه تم الاتفاق مع بنك مصر لتوفير ماكينات pos للتسهيل على العملاء، كاشفاً عن تصدير المشغولاتها الذهبية إلى المملكة العربية السعودية ودبي .

تجدر الإشارة إلى أن صادرات مصر من الذهب والحلي والمشغولات الذهبية تراجعت خلال ال٩ شهور الأولى من العام الحالي لتصل إلى 1.1 مليار دولار مقارنة بنحو 1.158 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي بانخفاض بلغت نسبته 4%.