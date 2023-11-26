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الأحد 26 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

إقلاع طائرتين من الجسر الجوي الكويتي لإغاثة غزة

الجسر الجوي الكويتي
الجسر الجوي الكويتي لغزة
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أقلعت اليوم الأحد طائرتان إغاثيتان من الجسر الجوي الكويتي متجهة إلى مطار العريش مزودتان بمواد غذائية وطبية وسيارتي إسعاف لإغاثة غزة. 
وأكد وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة الكويتي الشيخ فراس المالك الصباح، عقب إقلاع الطائرتين، استمرار دعم الأشقاء في قطاع غزة عبر الجسر الجوي الكويتي بمشاركة أكثر من 30 جهة وجمعية خيرية كويتية مشيرا إلى أن عدد الطائرات الإغاثية الكويتية بلغ مجموعها 29 طائرة حتى اليوم.

وقال الشيخ فراس الصباح إن هذا الجسر يأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية الكويتية وبمشاركة وزارات الصحة والخارجية والشؤون وغيرها علاوة على المشاركة الشعبية الواسعة.

وأشار إلى استمرار الرحلات الإغاثية بإجمالي حمولة تصل إلى 850 طنا من المواد الإغاثية المتنوعة ضمن الجسر الجوي المتواصل، ارتكازا على دور الكويت الإنساني في المجال الخيري والإغاثي.

من جهته، أكد مدير إدارة الكوارث والطوارئ في جمعية الهلال الأحمر الكويتي يوسف المعراج وصول جميع الشحنات الإغاثية الكويتية إلى داخل قطاع غزة.. موضحا ان الرحلة الإغاثية لـ (الهلال الأحمر الكويتي) اليوم محملة بـ10 أطنان من المواد الطبية والإغاثية ويرافقها متطوعو الجمعية إلى مطار العريش ثم تسلم إلى (الهلال الأحمر المصري) تمهيدا لتسليمها إلى نظيره الفلسطيني والذي بدوره يوزعها داخل غزة.
 

مطار العريش غزة الكويت