ضبط 10 أطنان سكر مدعم بغرض تهريبه وبيعه بديرب نجم

شنت مديرية تموين الشرقية حمله مكبرة فور ورود معلومات إلى المديرية بقيام أحد التجار بتجميع كميات كبيرة من السكر بهدف الاحتكار وزيادة السعر واستغلال المواطنين، وتوجهت الحملة برئاسة محمد سعد مدير عام الرقابه التموينيه وبرفقة مفتشى قطاع تموين وسط الشرقيه مصطفي الشحات وابوطالب صلاح الدين و مجدي فرج ، لتفقد المحال التجارية بناحية ديرب نجم وتمكنت الحملة من ضبط سياره جامبو حمراء اللون محمله بكمية من السكر تقف امام احدى المحال التجارية وبحصر الكميه تبين انها 1000 باكتة سكر باجمالي 10 أطنان مدون عليها سكر ، وبسؤال قائد السياره عن المستندات الداله علي مصدرها افاد بعدم وجود فواتير وعليه تم التحفظ علي السياره والسائق ومصادرة الكميات المضبوطه على ذمة المحضر المحرر برقم 22558لسنة 2023 جنح مركز ديرب نجم.

كنا تمكنت الحملة من تحرير محضر برقم 22557 لسنة 2023 ضد صاحب شركة تعبئة مواد غذائية لإمتناعه عن البيع للجمهور و تم التحفظ على كمية قدرها 100 كيلو سكر بعدد 10 باكتات بكل باكته 10 اكياس سكر زنة واحد كجم و تم التحفظ على المضبوطات ومصادرتها وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف.

ومن جانبه كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اليوم فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة تموين الشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع وثلاجات بيع اللحوم والدواجن المجمدة والمواد الغذائية ومحال الجزارة وبقالي التموين ومضارب الأرز المحلي وأماكن طحن الغلال للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.