وكيل تعليم دمياط يتفقد سير اليوم الدراسي بالمدارس

تابع المهندس علي عبدالرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم في دمياط، سير العملية التعليمية بالمدارس، مؤكدا على الانضباط الإداري والتعليمي.

كما واصل عبدالعليم جمعة وكيل المديرية، جولاته الميدانية لتفقد انتظام العملية التعليمية بمدرسة العنانية 1 الابتدائية بإدارة دمياط التعليمية.

وتابع وكيل المديرية سير العملية التعليمية بالفصول، واستمع لشرح المعلمين للمناهج الدراسية والتأكد من مطابقة دفاتر الاعداد للخريطة الزمنية وناقش الطلاب فيما يتم شرحه للوقوف على مستوى إدراك الطلاب العلمي والثقافي، مؤكدا على أهمية النشاط الاملائي المنقول والمنظور والاختباري لتلاميذ المرحلة الابتدائية وتحليل النتائج للوقوف على نقاط القوة وتعزيزها ونقاط الضعف ووضع الخطط العلاجية المناسبة ومتابعة تنفيذها وفاعليتها.

كما تفقد وكيل المديرية حجرات الأنشطة التربوية مؤكدا على تفعيل خطة الأنشطة بالمدارس وبث روح التعاون والعطاء والعمل على ترسيخ القيم الأخلاقية والوطنية بين الطلاب.

كما تم التأكيد على كيفية تنفيذ يوم النشاط وحصص المشاهدة دون التأثير على خطة الدراسة.

وخلال جولته اكد جمعة على تكثيف الإشراف اليومي وخاصة أثناء طابور الصباح و دخول وخروج الطلاب وخلال فترة الفسحة وتوزيع المهام وتحديد الأدوار والمسئوليات وتوزيع جدول المعلم الغائب أثناء طابور الصباح

والتأكيد على جودة البرنامج الاذاعي و محتواه كما أكد على ضرورة تضمين البرنامج لفقرات تحث على أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة باعتبارها واجبا وطنيا.

كما تم التنبيه على الاهتمام بالصيانة البسيطة للمدرسة وتفعيل خطة المتابعة لمديري المدارس ووكلاء شئون التعليم بالإضافة إلى ضرورة الاهتمام بالنظافة العامة للمدرسة والالتزام بالجدول المدرسى.

كما توجه بخالص الشكر والتقدير لإدارة المدرسة والعاملين بها لسيادة الانضباط وحسن سير العمل وانتظام العملية التعليمية.