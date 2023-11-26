إصابة 8 أشخاص في حادث انقلاب سيارة أجرة بطريق طاميه - الفيوم 

أصيب، صباح اليوم الأحد، 8 أشخاص بجروح متعددة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث إنقلاب سيارة أجرة بطريق مركز طاميه الزراعي بإتجاه قرية دار السلام بمحافظة الفيوم، ونقل المصابين إلى مستشفى طاميه المركزي لتلقي العلاج اللازم وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

البداية عندما ورد إخطاراً إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم من مأمور مركز شرطة طاميه بمحافظة الفيوم، يفيد إستقبال مستشفى طاميه المركزي 8 أشخاص مصابين بجروح إثر تعرضهم لوقوع حادث انقلاب سيارة أجرة "صندوق "وجاري تقديم الخدمات الطبية.

وعلى الفور إنتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة طاميه وسيارة الاسعاف إلى مكان الواقعه، وتم الدفع بعدد 4 سيارات إسعاف وتبين انقلاب سيارة أجرة "صندوق " بطريق طاميه الزراعي بإتجاه قرية دار السلام، وذلك بسبب السرعه الذائدة وإختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقدانه السيطرة عليها والتي أدت إلى إنقلاب، مما تسبب في اصابة 8 أشخاص وتم نقل المصابين إلى مستشفى طاميه المركزي، وجاري تحديد هويتهم واستخراج التقرير الطبي الخاص بهم.

وتم تحرير محضر بالواقعة واخطرت الجهات المختصة التي تتول التحقيق في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.