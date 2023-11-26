السفير هشام بدر: ندعم أصحاب المشروعات الخضراء بالشراكات لضمان نجاحهم

كشف السفير هشام بدر، المنسق العام للمبادرة القومية للمشروعات الخضراء الذكية، عن معايير اختيار أفكار المشروعات الخضراء والذكية التي تشارك بها مصر في cop28، قائلا: “إن هناك 23 شرطاً يجب الالتزام بهم لكي يكون المشروع أخضر وذكياً، أبرزها اعتماد المشروع على الطاقة المتجددة، كالشمسية والرياح، فضلا عن كونه يقلل من الانبعاثات الحرارية إلى جانب قدرته على إعادة استخدام المخلفات مجددا”.

وأضاف «بدر»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر» عبر القناة الأولى، اليوم الاحد، أن المشروع الذكي هو الذي يعتمد على التكنولوجيا كونها تمثل المستقبل، مشيرا إلى أنه يتم مساعدة أصحاب المشروعات الخضراء من خلال شراكات مع مؤسسات وطنية ودولية لضمان نجاح المشروع واستمراره، فضلا عن دعمهم ومساعدته على الحفاظ على الملكية الفكرية للمشروعات.

وتابع: أن نجاح أي عمل يكمن في وجود شراكات استراتيجية، مضيفا: «يحق لأي مواطن في كل محافظات مصر بتقديم فكرة أو مشروع أو مقترح يعتمد على الحفاظ على البيئة والطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر، وهذا يزيد من رفع مستوى الوعي البيئي لدى مختلف الأجيال فضلا عن زيادة الدخل الخاص المواطن، المشروعات لها عائد اقتصادي».

وأشار إلى، أنه يمكن للمواطنين تقديم مشروعاتهم أو أفكارهم أو مقترحاتهم الذكية الخضراء من خلال الإنترنت في منزله، ومن ثم تقوم اللجان المشكلة على مستوى المحافظات بتقييم هذه المشروعات.