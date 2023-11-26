مواعيد مباريات اليوم.. قمة إنتر ميلان ويوفنتوس والزمالك يفتتح مشواره في مجموعات الكونفيدرالية

تستعرض البوابة سبورت، أبرز مواعيد مباريات اليوم الأحد، والتي تشهد العديد من المباريات في مختلف المسابقات حول العالم، أبرزها قمة إنتر ميلان ويوفنتوس في الدوري الإيطالي، ومواجهة الزمالك وأبوسليم الليبي في بطولة الكونفيدرالية.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

توتنهام x أستون فيلا - الساعة 4 عصرا

إيفرتون x مانشستر يونايتد – الساعة 6:30 مساء

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

فياريال x أوساسونا – الساعة 3 عصرا

ريال سوسييداد x إشبيلية – الساعة 5:15 مساء

قادش x ريال مدريد – الساعة 7:30 مساء

ريال بيتيس x لاس بالماس - الساعة 10 مساء

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

كالياري x مونزا - الساعة 1:30 ظهرا

فروسينوني x جنوى - الساعة 4 عصرا

إمبولي x ساسولو - الساعة 4 عصرا

روما x أودينيزي – الساعة 7 مساء

يوفنتوس x انتر ميلان – الساعة 9:45 مساء

مواعيد مباريات الدوري الألماني

هايدنهايم x بوخوم – الساعة 4:30 عصرا

هوفنهايم x ماينز 05 – الساعة 7:30 مساء

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

نيس x تولوز – الساعة 2 ظهرا

مونبلييه x ستاد بريست – الساعة 4 عصرا

نانت x لوهافر – الساعة 4 عصرا

لوريان x ميتز – الساعة 4 عصرا

رين x ستاد ريمس – الساعة 6 مساء

ليون x ليل – الساعة 9:45 مساء

مواعيد مباريات كأس الكونفيدرالية الأفريقية

مودرن فيوتشر x سوبر سبورت الجنوب إفريقي – الساعة 3 عصرا

الإفريقي التونسي x دريمز الغاني – الساعة 3 عصرا

ريفرز يونايتد النيجيري x أكاديميكا لوبيتو الأنجولى – الساعة 6 مساء

ديابل نوار الكونغولى x الملعب المالي – الساعة 6 مساء

الزمالك x أبو سليم الليبي – الساعة 6 مساء

ساجرادا اسبيرانسا الأنجولي x كويا الغيني – الساعة 6 مساء

اتحاد الجزائر x الهلال الليبي – الساعة 9 مساء

نهضة بركان x سيخوخون يونايتد الجنوب إفريقي – الساعة 9 مساء

مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا

صن داونز x نواذيبو الموريتاني – الساعة 3 عصرا