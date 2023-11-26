ads
الأحد 26 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الأمم المتحدة تشيد بجهود جمعيتي الهلال الأحمر المصري والفلسطيني في إيصال المساعدات

الهلال الأحمر المصري
الهلال الأحمر المصري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 أشاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، بجهود جمعيتي الهلال الأحمر المصري والفلسطيني في إيصال المساعدات، مؤكدًا أنه بدون هذه الجهود ما كان يمكن تنفيذ أي من عمليات إيصال المساعدات، مشيرًا إلى أنه تم إيصال 61  شاحنة مساعدات إلى شمال غزة يوم أمس، وهو أكبر عدد من شاحنات المساعدات منذ 7 أكتوبر. 
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أكد مكتب الأمم المتحدة أنه كلما طال أمد الهدنة تمكنت وكالات الإغاثة الإنسانية من إرسال المزيد من المساعدات إلى قطاع غزة، مرحبا بالإفراج عن مزيد من الرهائن، مجددا الدعوة للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن، وأنه يأمل أن يجلب إطلاق سراح مزيد من المعتقلين الفلسطينيين الطمأنينة لعائلاتهم وأحبائهم.

وأوضح المكتب الأممي أن المساعدات تضمنت مواد غذائية وماء وإمدادات طبية طارئة، وأنه تم تسليم 11 سيارة إسعاف و3 حافلات وسرير طبي إلى مستشفى الشفاء للمساعدة في عمليات الإخلاء، كما تم إدخال 129 ألف لتر من الوقود إلى غزة.

غزة الهلال الاحمر المصري الامم المتحده الهلال الأحمر الفلسطيني